Karabük'te ağaçtan düşen iki kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen iki ayrı ağaçtan düşme olayında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıköy köyünde ceviz ağacına çıkan 64 yaşındaki Yusuf Gür, ağaçtan düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Gür, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Bağcığaz köyünde ceviz ağacına çıkan Mustafa Ayhan, ağaçtan düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KARABÜK