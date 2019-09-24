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Karabük'te ağaçtan düşen kişi öldü

1 saat önce

Karabük'te ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

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Karabük'te ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bürnük köyünde oturan İsmail Gültekin (70), bahçesinde çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Gültekin'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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