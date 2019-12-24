Karabük'te "Agresyon Replasman Eğitimi" tanıtım semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 'Agresyon Replasman Eğitimi' tanıtım semineri - Son Dakika

Karabük'te "Agresyon Replasman Eğitimi" tanıtım semineri

6 saat önce

Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından "Suça Bulaşmış Çocuklara Yönelik Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi" kapsamında kamu personeline yönelik tanıtım semineri düzenlendi.

Karabük'te

Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından "Suça Bulaşmış Çocuklara Yönelik Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi" kapsamında kamu personeline yönelik tanıtım semineri düzenlendi.


Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fadime Kaya'nın konuşmacı olarak katıldığı seminere, Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, kurum müdürleri ve kamu personeli katıldı.


Seminerde konuşan Vali Fuat Gürel, kentleşmenin yoğun yaşandığı bir dönemde gençlerin maalesef aile denetiminin olmamasından kaynaklı bir kısım çevresel etkilerle beraber sıkıntılı süreçlere girebildiğini söyledi.


Çocuklarda hırsızlık ve madde bağımlılığının görüldüğünü ifade eden Gürel, "Okullarımızı gezdiğimizde sınıf ve rehber öğretmenlerimizden ricamız, çocuklarımızı takip edelim, 'çocuklarımız üzerindeki değişiklikleri takip edelim, belki ailelerine anlatamadıkları bir kısım sorunları sizler vasıtasıyla tespit edebilirsek sorunlar işin içinden çıkılmaz bir hal almadan sizler vasıtasıyla çözebiliriz' diye söylüyoruz. Bu sorunları baştan halledemezsek suça sürüklenen çocuklar zaten bir kısım insanlarda suça sürüklemek için uğraşıyor. Asayiş raporlarına bakıyoruz, gençlerimizde ve çocuklarımızda hırsızlık, madde bağımlılığı gibi durumları görmek mümkün. Böyle küçük şehirlerde sayı olarak belki daha azdır ama büyükşehirlerde bunların daha fazla olduğunu görebiliyoruz" dedi.


Suça sürüklenen çocuk olacak sayısını ne kadar düşürülebilirse gençlerin o kadar çok kurtulacağını aktaran Gürel, şunları kaydetti:


"Özellikle okullarımızda eğer biraz daha erken yaşlarda sorunlarını çözebilirsek, onları anlayabilirsek, onlarla iletişim kurabilirsek bu suça sürükleme süreçleri baştan önlenebilir. Suça sürüklenen çocuk olacak belki ama sayısını ne kadar düşürebilirsek gençlerimizi kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Bir kısım aileler yanımıza geliyor çocuklarıyla başa çıkamadıklarını söylüyor, çocuklarının kendilerini darp ettiğinden bahsediyor o kadar sıkıntılı zamanlardan geçiyorlar ki bir kısım sebeplerden dolayı bir evlat anne babasını darp edebiliyor. Onun için ailesine bunu yapan çocuklarının başkasına nasıl davranabileceğini kestirmek mümkün değil. Geçen günlerde aile içi şiddet ve kadına şiddet ile alakalı bir seminer düzenledik, aslında şiddet bir bütündür diye düşünüyoruz. Sadece çocuğa, kadına değil aslında tamamında olan bir sorun özellikle insanların zayıf halkaları neresiyse oralarda görülüyor. Bu konularda tedbir alabilirsek bir kısım sorunları önlemiş oluruz diye düşünüyorum. Bu seminerin faydalı olmasını diliyorum ve semineri düzenleyen değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."


"Suça Bulaşmış Çocuklara Yönelik Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi" tanıtım semineri Dr. Öğretim Üyesi Fadime Kaya tarafından Agresyon Replasman Eğitimi Bileşenleri konulu sunumu ile devam etti.


Agresyon Replasman Eğitimi


Kronik agresif ergenlere alternatif davranış kazandırmayı hedefleyen ve içeriği; yapıcı davranış kazandırmayı hedefleyen sosyal beceri eğitimi, öfke düzeyini azaltmaya ve öz-denetim sağlamaya yönelik öfke kontrol eğitimi ve başkalarının bakış açısından bakabilme becerisini kazandırmayı hedefleyen ahlaki muhakeme eğitimi bileşenlerinden oluşan ve psiko-eğitimsel bir müdahale programıdır. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Avrupa Birliği, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
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