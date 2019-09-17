Karabük'te Ahilik Haftası
1 saat önce
Karabük'te Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Karabük'te Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu. Etkinlikte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ve beraberindekiler Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.
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