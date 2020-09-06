Karabük'te ahşap ev ve ambar yandı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında ahşap ev ve ambar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki ambara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında ahşap ev ve ambar kullanılamaz hale geldi.