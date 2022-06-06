Karabük'te AK Parti Gençlik Kollarından çevre temizliği

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Teşkilatı, Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, yaptığı açıklamada, 1-7 Haziran'da kutlanan "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında yeşile zarar verecek çöpleri toplayıp atıkları temizlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyduklarını belirten Çelik, "Sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak, ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır." dedi.