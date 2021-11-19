Karabük'te AK Parti "Teşkilat Akademisi" eğitimleri yarın başlıyor - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla "Teşkilat Akademisi" eğitim programı 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve 2 gün sürecek "Teşkilat Akademisi"ne siyasetçi, akademisyen, şair, eğitimci ve yazarlar konuk olacak.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, "Teşkilat Akademisi" eğitimlerinin teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirterek, "Birbirinden kıymetli katılımcıların sunumlarıyla 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendilerini sürekli güncellediklerini vurgulayan Altınöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 yıl önce genel başkanımızın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculukta önemli mesafeler katettik. Yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdik. Karabük teşkilatları olarak dün olduğu gibi bugün de heyecana ortak olmak, bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı etmek, 2023 seçimlerinde çok daha güçlü bir ses vermek ve 2053 ile 2071'e de çok daha emin adımlarla yürünecek zeminin hazırlanması için gece gündüz çaba içerisindeyiz. Cenab-ı Allah'ın izni ve aziz milletimizin büyük desteğiyle bu kutlu yürüyüşte yolumuza devam edeceğiz."

Altınöz, "Teşkilat Akademisi" eğitimlerinin, 2022 bahar ve 2022 güz dönemlerinde de tekrarlanacağını bildirdi.