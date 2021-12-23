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Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı

23.12.2021 23:12

Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı -Alevlerin arasında kaldığı düşünülen kadını arama çalışmaları sürüyor Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim olarak tamamen yanıp kül oldu.

Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı

-Alevlerin arasında kaldığı düşünülen kadını arama çalışmaları sürüyor

KARABÜK - Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim olarak tamamen yanıp kül oldu. Yangın sırasında evde olduğu düşünülen Hatice Korkmaz isimli kadını arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Kayabaşı Turgut Reis Caddesinde meydana geldi. Atilla Korkmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evdeki tüpün patlamasıyla tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kentin farklı noktalarından da görülebilen ve alevlerin geceyi aydınlattığı yangında evde olduğu düşünülen Hatice Korkmaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çökme meydana geldiği için ekipler içeriye giremiyor.

Ev sahibi Atilla Korkmaz'ın eşiyle oturduğu sırada elektrikli ocağa çay koyup namaza gittiği ve geri döndüğünde alevleri gördüğü öğrenildi. Korkmaz çiftinin evlerinde besledikleri çok sayıda kedinin de telef olduğu tahmin ediliyor.

Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı
Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı

Karabük, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te 2 katlı ev kül oldu; alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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