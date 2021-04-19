Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Çelebi Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde Ü.S. idaresindeki 78 AAU 907 plakalı otomobil, karşı yönden gelen market müşterilerini taşıyan M.E'nin kullandığı 78 BR 277 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile servisteki 3 yolcu yaralandı.
Hafif yaralanan sürücü M.E. 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilirken, diğerleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ü.S'nin 1.57 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alkollü sürücünün kullandığı otomobil servis aracıyla çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika