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Karabük'te altyapı çalışmaları

1 saat önce

Karabük'te sağanak yağışlara karşı çalışma başlatıldı.

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Karabük'te sağanak yağışlara karşı çalışma başlatıldı.


Karabük Belediyesi tarafından kış aylarında yağışların artacak olmasından dolayı şehirdeki yağmur ızgaralarının temizliğine hız verildi.


Şiddetli yağışlar sonucunda yaşanabilecek sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem alan Karabük Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarında biriken pislikleri, gazelleri ve çamurları temizliyor. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:12 Kaynak: İHA
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