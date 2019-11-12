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Karabük'te altyapı çalışmaları

7 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karabük'te altyapı çalışmaları, System.String[]

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin kentin geleceği için alt yapı çalışmalarına 5000 Evler Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi. Vergili, "5000 Evler Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde alt yapı çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Alt yapı çalışmalarımız sadece yeni yerleşim bölgelerinde değil, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecektir. Amacımız Karabük'ün geleceğine kalıcı çözümler üretmektir" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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