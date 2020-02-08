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Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli
6 saat önce
Karabük'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Karabük'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle 8-9.02.2020 tarihlerinde oynanacak tüm U19 ve 1. Amatör müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı. - KARABÜK
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