Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli - Son Dakika
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Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli

6 saat önce

Karabük'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karabük'te amatör lig maçlarına kar engeli, System.String[]

Karabük'te hafta sonu oynanacak olan U19 ve 1.Amatör Lig maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle 8-9.02.2020 tarihlerinde oynanacak tüm U19 ve 1. Amatör müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı. - KARABÜK

Karabük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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