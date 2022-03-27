Karabük'te amatör maçta arbede yaşandı - Son Dakika
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Karabük'te amatör maçta arbede yaşandı

27.03.2022 22:31
Karabük'te amatör maçta arbede yaşandı

Karabük'te Amatör Lig takımlarından Kapullu Futbol Kulübü ile Safranboluspor maçının ardından taraftar ile polis arasında arbede yaşandı.

Karabük'te Amatör Lig takımlarından Kapullu Futbol Kulübü ile Safranboluspor maçının ardından taraftar ile polis arasında arbede yaşandı.

Beşbinevler Futbol Sahası'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşmanın ardından polis ekipleri, iki taraftar grubunun karşılaşmaması için Kapullulu taraftarları bekletmek istedi.

Taraftarların kapıları kırarak çıkmaya çalışması üzerine polis ekipleri ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Arbedede yaralanan iki kişiden biri ayakta tedavi edildi, diğeri ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kulüp yöneticilerinin devreye girmesi ile taraftar grubu sahadan uzaklaştırıldı.

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Karabük, Arbede, Futbol, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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