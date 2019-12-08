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Karabük'te amatör maçta kavga: 1 yaralı

6 saat önce

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde amatör ligdeki Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor karşılaşmasında, taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi, kesici aletle yaralandı.

Karabük'te amatör maçta kavga: 1 yaralı, System.String[]

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde amatör ligdeki Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor karşılaşmasında, taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi, kesici aletle yaralandı.

Karabük Amatör Lig'in 8'inci haftasında Yenice Cebecispor, sahasında Karabük Köyüspor'u konuk etti. Maçın 65'inci dakikasında tribünlerin bulunmadığı alanda toplanan 2 takımın taraftarları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi takımın taraftarı Tunay Satıcı, sol elinden kesici aletle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Tunay Satıcı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Hakem tarafından bir süre durdurulan maç, Karabük Köyüspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:09 Kaynak: DHA
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