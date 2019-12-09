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Karabük'te amatör maçta kavga

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde oynanan bir maçta çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde oynanan bir maçta çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Karabük 1. Amatör Lig'in 8. haftasında Yenice Şehir Stadı'nda Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tunay S. yaraladı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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