Karabük'te Amatör Telsiz Sınavı yapıldı

Karabük'te Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından amatör telsiz sınavı yapıldı.

Karabük'te Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından amatör telsiz sınavı yapıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından amatör telsizci adayları için Karabük'te amatör telsiz sınavı yapıldı. Karabük başta olmak üzere, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu bölgesinden 145 kişinin katıldığı sınav, 60 dakika sürdü. Amatör telsizci adaylarına başvurdukları ehliyet sınıfına göre, teknik, ulusal ve işletme alanlarından toplamda 50 soru yöneltildi. Sınav hakkında bilgi veren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Karabük Şube Başkanı Hüsnü Bodur, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı birinci dönem amatör telsizcilik sınavı sona erdi. Karabük'ün de içinde bulunduğu Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde de yapıldı. Karabük ve çevre illerden toplamda 163 başvuru yapıldı ancak sınava 145 adayımız geldi." dedi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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