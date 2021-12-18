Karabük'te anaokulu öğrencileri sokak kedileri için kulübe yaptı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi evlerini Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevine teslim etti.

Öğretmenleri eşliğinde "Onların da sıcak bir yuvası olsun" sloganıyla sokak kedileri için kolları sıvayan öğrenciler, tahta ve kartonları kullanarak ev şeklinde kulübe yaptı.

Öğrenciler, üzerlerine çeşitli yazılar yazdıkları kedi evlerini barınak alanına koydu.

Kedi evlerinin kedi yoğunluğunun fazla olduğu yerlere de yerleştirileceği öğrenildi.

Öğrencilerin davranışı hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.