Son Dakika Haberleri: Karabük'te anaokulu öğrencilerinden aşure ikramı
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Karabük'te anaokulu öğrencilerinden aşure ikramı

1 saat önce

Muharrem ayı dolayısıyla Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle beraber hazırladıkları aşureleri dağıttı.

Karabük'te anaokulu öğrencilerinden aşure ikramı, System.String[]

Muharrem ayı dolayısıyla Karabük Üniversitesi Demir Çelik Anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle beraber hazırladıkları aşureleri dağıttı.

Anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, rektör yardımcıları, bazı fakülte dekanları, daire başkanları, öğrencilerin velileri ve üniversite personeli katıldı.

Etkinlik sırasında minik öğrencilerle bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Rektör Polat, aşure ikramından dolayı anaokulu öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Demir Çelik, Karabük, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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