Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

12.05.2022 19:40

Karabük'te anasınıfı ve kreş öğrencilerine, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi verildi.

Karabük'te anasınıfı ve kreş öğrencilerine, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi verildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki dersliklerde polislerden temel trafik eğitimi alan öğrencilere, trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceği konularında slaytlar ve çizgi film eşliğinde bilgiler verildi. Temel eğitimlerin ardından öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında ekipleri eşliğinde akülü araçlara binerek hem eğlendi hem de parkurda uygulamalı eğitim aldı.

Öğrencilere kırmızı düdük ve çikolata veren Vali Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trafik Haftası etkinliklerinin açılışını "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliğiyle başlattıklarını söyledi.

rafik Haftası dolayısıyla bilinç ve duyarlılık oluşturmak adına birtakım etkinlikler planlandıklarını belirten Gürel, "Her gün buraya onlarca çocuk geliyor, eğitim alıyor. Bir ay içerisinde 700'ün üzerinde çocuğumuz trafik eğitimi aldı. Bundan sonraki süreçte de bu eğitimler devam edecek." dedi.

Etkinliğe, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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