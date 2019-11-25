Karabük'te anız yangını
6 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye balı Navsaklar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürdü. - KARABÜK
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