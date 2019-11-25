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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te anız yangını - Son Dakika

Karabük'te anız yangını

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye balı Navsaklar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürdü. - KARABÜK

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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