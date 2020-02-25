Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika

Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi

33 dakika önce

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi, System.String[]

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Karabük Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Özlem Özdoğan ve çocukları sobanın bulunduğu odada uyuya kaldı. Bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile uyanan anne Özdoğan, durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Özdoğan ile evde bulunan çocukları Ecrin (6), Samet (5), Zeynep (4), Öykü (3) ve Yiğit'e (2) ilk müdahaleyi yaptı. Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen anne ve çocukları daha sonra ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına altına alınan anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Olayla ilgili konuşan anneanne Ifakat Eren (70), "Ben yeni gitmiştim. Gidince bunlar uyumuş. Sonra duman tütmüş, çocukların bazıları dışardaymış. Olayı annesi fark ediyor ve sonra 112 ekiplerine haber vermişler. Ardından ben geldim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Karabük, Gümüş, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi
14 yaşındaki anne, 4 yıl sonra bebeğini talep edebilecek Çin'de annesinin karnında koronavirüs bulaşan bebek, tedavi uygulanmadan kendi kendine iyileşti Emniyet Genel Müdürlüğü, Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te anne ve 5 çocuğu karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]