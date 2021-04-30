Karabük'te apartman bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler tarafından aparatla yakalanan yılan, yerleşim merkezi dışında doğaya salındı.

Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde yılan olduğunu gören vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

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