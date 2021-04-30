Karabük'te apartman bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı - Son Dakika

Karabük'te apartman bahçesindeki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı
30.04.2021 21:03
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde yılan olduğunu gören vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından aparatla yakalanan yılan, yerleşim merkezi dışında doğaya salındı.
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