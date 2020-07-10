Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı - Son Dakika

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı. Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Nur Sitesi A blokun havalandırma boşluğuna baykuş girdi. Ses duyan apartman görevlisi Mehmet Şık, durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, birinci katta bulunan dairede yaptıkları kontrollerde sitenin havalandırma boşluğunda baykuş olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı çalışma sonrası baykuşu mahsur kaldığı yerden çıkardı. Baykuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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