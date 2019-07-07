Son Dakika Haberleri: Karabük'te apartman boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı
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Karabük'te apartman boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı

14 dakika önce

Karabük'te apartman boşluğuna giren güvercin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Karabük'te apartman boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı, System.String[]
Karabük'te apartman boşluğuna giren güvercin itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğunda çırpınan güvercini gören Cemil Erdoğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından apartman boşluğundan güvercini kurtardı.

Güvercin doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:29 Kaynak: AA
İtfaiye, Karabük, Güncel
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