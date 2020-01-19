Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ahmet Aydın'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak evde bulunan Bahadır Bektaş Doğmuş'u (25) dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Doğmuş, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 05:26:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]