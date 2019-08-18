Son Dakika Haberleri: Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü

49 dakika önce

KARABÜK'te, yağmur sonrası apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.

KARABÜK'te, yağmur sonrası apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan ve sadece bir ailenin oturduğu 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Şans eseri kimse yaralanmazken, olay sonrası apartmanın 1'inci katında oturan Murat Kör, annesini alarak binadan çıktı. Gürültüyle birlikte sokağa çıkan mahalleli de yıkılan istinat duvarını görünce yetkililere haber verdi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Belediye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.
Murat Kör, "Annem mutfakta ben ise salonda oturuyordum. Bir gürültü koptu. Camdan dışarıya bakınca duvarın göçtüğünü gördüm. Herhangi bir sıkıntıya karşı evi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.
AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak
4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü 17 Ağustos'un üstünden 20 yıl geçti ama afet toplanma alanları hala yeterli değil Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]