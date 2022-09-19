Karabük'te araç park yeri kavgasında bir esnaf silahla yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te araç park yeri kavgasında bir esnaf silahla yaralandı

19.09.2022 19:32

Karabük'te araç park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurulan esnaf hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te araç park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurulan esnaf hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, 100. Yıl Mahallesi'nde yan yana iş yerleri bulunan ve araç park yeri sebebiyle husumetli olan Ş.D. ve Ö.Y, tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.Y, üzerinde bulunan tabancayla Ş.D'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.D, sağlık ekipleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, Ö.Y. ile kavgaya karıştıkları belirlenen R.Y. ve D.Y.İ'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Karabük, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te araç park yeri kavgasında bir esnaf silahla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te araç park yeri kavgasında bir esnaf silahla yaralandı - Son Dakika
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