Karabük'te araç şanzımanı çaldığı iddia edilen iki kişi yakalandı - Son Dakika

Karabük'te sanayi sitesinden araç şanzımanı çaldığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nden hırsızlık ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu, çaldıkları malzemeyi başka bir kişiye satmak isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çalınan araç şanzımanına sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.
Kaynak: AA
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