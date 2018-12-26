Son Dakika Haberleri: Karabük'te Araç Yangını

Karabük'te Araç Yangını

36 dakika önce

Karabük'te park halinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.

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Karabük'te park halinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1. Cadde üzerinde park halinde ki 78 BS 582 plakalı otomobil, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanlar yükseldiğini görev vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi i·tfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Otomobilde hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:47 Kaynak: AA

Polis, Cumhuriyet Mahallesi, Karabük, Güncel
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