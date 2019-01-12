Karabük'te Araç Yangını
1 saat önce
Karabük'te park halindeki minibüs yandı.
Karabük
'te park halindeki minibüs yandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi üzerinde park halindeki Aydın
M'ye ait 78 AAE 179 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Minibüsün trafikten men edildiği ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:04 Kaynak: AA
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