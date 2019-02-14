Son Dakika Haberleri: Karabük'te Araç Yangını

Karabük'te Araç Yangını

43 dakika önce

Karabük'te, yangın çıkan araçta hasar meydana geldi.

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Karabük'te, yangın çıkan araçta hasar meydana geldi.

Karabük Mahallesi Gazi Aytekin Caddesi üzerinde bulunan E.S'ye ait evin garajındaki 43 AD 030 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, otomobilde ve garajda hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:28 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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