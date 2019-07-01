Karabük'te araç yangını
2 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:51 Kaynak: AA
'ün Yenice
ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tolga İncebacak'ın kullandığı 78 AAB 293 plakalı otomobil, Kuzdağ köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Otomobili yol kenarına çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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