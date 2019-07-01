Son Dakika Haberleri: Karabük'te araç yangını
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Karabük'te araç yangını

2 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Tolga İncebacak'ın kullandığı 78 AAB 293 plakalı otomobil, Kuzdağ köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Otomobili yol kenarına çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Karabük, Yenice, Güncel
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