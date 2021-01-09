Karabük'te aranan 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Safranbolu TEM Büro Amirliğince koordineli olarak, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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