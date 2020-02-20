Karabük'te arıcılar sahaya indi - Son Dakika

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği kapsamında düzenlenen arıcılık kursuna katılanlar uygulamalı eğitim için sahaya indi.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ın da katılımlarıyla gerçekleşen eğitimde kursiyerler, arı kovanlarının açılması, çerçevelerin kontrol edilmesi, uygulamalı olarak ilaçlama ve besleme işlemlerini alanda öğrendi.

Uygulama eğitiminin ardından, balın süzme işlemlerini görmek amacıyla bal dolum ve paketleme tesisi ziyaret edildi.

Öte yandan Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilde görev yapan sağlık çalışanlarının katılımıyla hayvan sağlığı değerlendirme toplantısı yapıldı.