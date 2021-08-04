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Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay - Son Dakika

Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay

04.08.2021 17:25

Engebeli bir araziye sahip Karabük'te, kentin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerdeki evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, yüzlerce basamaklı merdivenleri kullanmak zorunda kalıyordu. Belediye duruma asansörle çözüm buldu. Vatandaşların evlerine daha hızlı ve yorulmadan gitmesini sağlayan kule asansörler, söz konusu mahallelere ulaşımı kolaylaştırıyor.

Bir mahalleden diğerine gitmek isteyenlerin yüzlerce basamaklı merdivenleri aşmak zorunda kalmasına son vermek isteyen Belediye Başkanı Rafet Vergili, çareyi asansör yaptırmakta buldu. Hali hazırda 27 ve 38 metre yükseklikte 2 kule ile 100 metrelik yatay asansöre sahip olan kentte, son olarak 40 ve 88 metre yüksekliğindeki iki kule asansörün daha yapımı tamamlandı. 8 ila 15'er kişilik camdan yapılmış ve 15 mahalleyi birbirine bağlayan asansörleri kullanan vatandaşlar, metrelerce yüksekliği bulunan kulelere çıkarken ve inerken, kentin eşsiz manzarasını da izleme şansı yakalıyor. Engelli rampaların bulunduğu, birer görevlinin de yer aldığı asansörler dışında kentte, 60 metre uzunluğunda iki yürüyen merdiven, yaklaşık 200 metre uzunlukta ve 60 metre yükseklikte iki çelik yaya köprüsü de hizmet veriyor.

"BİR İKİ HAFTAYA HİZMETE ALINACAK"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentin engebeli araziye sahip olduğunu, o nedenle yayaların işini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Daha önce yaptıkları ve hizmete aldıkları yürüyen merdivenler ve asansörlere ek olarak iki kule asansörün daha tamamlandığını, yakın zamanda açılışını yapacaklarını bildiren Vergili, şunları kaydetti:

"Bu iki asansörün de hizmete alınmasıyla kentte ulaşımı çok kolay hale getirmiş olacağız. Bir iki haftaya hizmete alınacak iki asansörden birisi olan Namık Kemal Mahallesi'ni Kartaltepe Mahallesi'ne bağlayan asansör, kentin en büyüğü oldu. Atatürk, Yeni ve Namık Kemal mahallelerindeki vatandaşlarımız, bu asansör sayesinde Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yürüyerek 15 dakikada varabilecek. Bu asansörümüzün 88 metre yüksekliği var, 80 metre de bağlantı köprüsü, içinde de iki çift kabin bulunuyor. Bu özellikleriyle Türkiye'de de tektir."

"OKULLAR AÇILDIĞINDA ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK BÜYÜK KOLAYLIK OLACAK"

Kentte yüksek kesimlerde bulunan mahallelerin tamamına ya asansör ya da yürüyen merdiven yaptıklarının altını çizen Vergili, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız çok memnun. Son yaptığımız asansörden bir hayli memnun olan vatandaşımız var çünkü 3 mahalleden hastanenin olduğu, okullar bölgesinin bulunduğu Yenişehir mevkisine geçiş olacak. Bu 3 mahallemizden yola çıkan vatandaşımız, asansöre binecek, daha sonra yaya köprüsüne ulaşıyor, oradan hastaneye ve okullar bölgesine geçiyor. Okullar açıldığı zaman çocuklar için çok büyük kolaylık olacak."

Rafet Vergili, Engelli, okullar, Karabük, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay - Son Dakika Ekonomi


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