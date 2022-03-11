Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor

11.03.2022 16:01
Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 kişi hakkında işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 kişi hakkında işlem yapılırken 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak - 10 Mart tarihlerinde kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 760 paket sigara, 104 adet alkollü içki, cinsel içerikli 158 adet hap, 40 adet içecek, 9 adet sprey, 24 adet çikolata, 201 paket bal/macun, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 83 adet sikke, 4 adet sahte banknot, çift sahte oto plakası, 10 adet sahte çek, 1 adet tefecilik suçunda kullanılan alacak verecek ajandası ele geçirilmiştir" denildi.

Yakalanan 14 şahıs hakkında işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 22si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor
Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor
Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor

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Karabük'te uyuşturucuya geçit yok Karabük'te uyuşturucuya geçit yok Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor - Son Dakika


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