Son Dakika Haberleri: Karabük'te Asayiş Uygulaması

Karabük'te Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Karabük ve ilçelerinde asayiş uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

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Karabük ve ilçelerinde asayiş uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulama öğlen saatlerinde başladı.

Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamalarda narkotik dedektör köpekler de kullanıldı.

Aranan iki kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Narkotik, Karabük, Güncel
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