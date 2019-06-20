Karabük'te asfalt çalışmaları devam ediyor
2 saat önce
Karabük Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmalarına yenilerini ekliyor.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmalarına yenilerini ekliyor.
Karabük'te bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Karabük Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını Kartaltepe Mahallesi'nde sürdürüyor. Sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, "Karabük Belediyesi olarak ekiplerimiz bu yaz sezonunda sıcağa rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bilindiği gibi daha önce birçok mahallemizde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şehrimizde altyapısı biten ve yeni yerleşim yerlerinin bütün yollarını program dahilinde asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - KARABÜK
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