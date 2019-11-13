Karabük'te asfalt çalışması
7 saat önce
Karabük Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
Karabük Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5000 Evler Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yeni yerleşim yerlerinde asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Karabük'ün her geçen gün daha da geliştiğini, büyüdüğünü ve yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Vergili, ulaşım kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefleyerek ve ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapılarak, yeni yerleşim yerlerinin gelişmesine önem verdiklerini belirtti. - KARABÜK
Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı