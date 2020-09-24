"Ata tohumları" minik öğrencilerin elinde hayat buluyor - Son Dakika

"Ata tohumları" minik öğrencilerin elinde hayat buluyor

Karabük'te ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin yardımıyla Safranbolu ilçesindeki bahçeye ektikleri "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi.

Karabük'te ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin yardımıyla Safranbolu ilçesindeki bahçeye ektikleri "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut, ilçeye bağlı Karıt köyünde kiraladığı bahçede öğrencileriyle ata tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bulut ve öğrencileri, bahçeye domates, salatalık, biber, soğan, kabak, bamya, fasulye, tere, marul, reyhan, yer fıstığı, börülce, nane ve bal kabağı gibi 22 çeşit tohum ekti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan ekimlerde ata tohumları kullanıldı. Ürünlerin hasadı ise öğrenciler tarafından yapıldı.

"Öğrencilere doğal ürünlerin nasıl yetiştiğini göstermek istedim"

Sınıf öğretmeni Halil Bulut, AA muhabirine, öğrencilerinin doğal ürünlerin nasıl yetiştirildiğini göstermek istediğini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmenin ne olduğunu yaşayarak görmelerinin önemine işaret eden Bulut, "Tohumdan ürüne kadar kitaplarda sözü geçen konuların öğrencilerin yaşamlarında yer edinmesini istedim." dedi.

Bulut, 2016 yılından bu yana sınıfta öğrencilerle ektikleri ata tohumlarından meyve ve sebze yetiştirdiklerini dile getirerek, "Artık sınıfımız yetmez oldu. Bu sene bu bahçeyi kiraladık. Beşer kişilik gruplarla sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak bahçeye geliyoruz. Atalık tohumlardan hazırladıkları ürünleri koparıp yemelerini istiyorum." diye konuştu.

"Bahçede 22 çeşit ürün var"

Bahçede 22 çeşit ürün olduğunu aktaran Bulut, bu sene farklılık olması için Adana'nın Ceyhan ilçesinden getirilen yer fıstığı ve börülce de ektiklerini anlattı.

Bulut, ürünleri yetiştirirken ilaç kullanmadıklarını, organik solucan gübresi ve domates yapraklarından fermente edilmiş sıvıyı zararlı böceklere karşı ilaç olarak uyguladıklarını vurgulayarak, "Amacımız, atalık tohumlardan elde edilmiş ürünlerle sağlıklı nesiller yetiştirmek." dedi.

"Ekim yaparken çok eğlendik"

Öğrencilerden Muhammet Ali Işık da bahçeye meyve ve sebzeleri ekerken ve toplarken çok eğlendiklerini ifade ederek, bahçede ürün yetiştirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Düz de bahçede öğrenciler tarafından ata tohumlardan ekilen ürünlerin hasadının da çocuklar tarafından yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu yolla ata tohumları hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Düz, "Okullar kapanınca çocuklar strese girdi. 6 aydır hepsi evde. Buraya geldiklerinde stres atıyorlar. Onlar için farklı bir ortam oluyor. Oyun gibi bir şey değil bu, en azından sebze ve meyvelerin nasıl büyüdüğünü öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Ata tohumları minik öğrencilerin elinde hayat buluyor

Safranbolu, Karabük, Domates, Tohum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ata tohumları' minik öğrencilerin elinde hayat buluyor - Son Dakika

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