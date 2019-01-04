Son Dakika Haberleri: Karabük'te Atm'de Düzenek Bulundu

Karabük'te Atm'de Düzenek Bulundu

23 dakika önce

Karabük'te, bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen müşterinin dikkati sayesinde, kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu.

Karabük'te, bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen müşterinin dikkati sayesinde, kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen kişi, kartını cihaza yerleştireceği sırada makinede farklı bazı ilave parçalar gördü ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye yerleştirilen düzenek tespit etti.

ATM'ye düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:41 Kaynak: AA

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