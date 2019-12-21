Karabük'te Avaz Memleket Türküleri programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Avaz Memleket Türküleri programı düzenlendi - Son Dakika

Karabük'te Avaz Memleket Türküleri programı düzenlendi

6 saat önce

Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avaz Memleket Türküleri programı düzenlendi.

Karabük'te Avaz Memleket Türküleri programı düzenlendi, System.String[]

Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avaz Memleket Türküleri programı düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirilen programa, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği Koro Şef Yardımcısı ve ses sanatçı Turgay Coşkun tarafından memleket ve kahramanlık türkülerin seslendirildi.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri ile keyifli dakikalar yaşatan Coşkun'a, dinleyiciler de eşlik etti.

Program sonunda Coşkun'a hediye takdim Vali Gürel, "Bize muhteşem bir gece yaşatan Turgay Coşkun ve ekibine canı gönülden teşekkür ederim. Bu tür etkinlikler kültürümüzü, özümüzü, türkülerimizi yeni nesillerimize aktarmak, kültürel dejenerasyona uğramamak adına çok önemli." dedi.

Yurtlar Kurumu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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