Karabük'te Avlanma Yasağı Başladı
31 dakika önce
Karabük'te 2018-2019 av döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 3 Mart 2019 tarihi itibariyle kapandığı belirtildi.
Karabük
'te 2018-2019 av döneminin Merkez
Av Komisyonu Kararı uyarınca 3 Mart 2019 tarihi itibariyle kapandığı belirtildi. Karabük Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, " Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeniyle, 04 Mart 2019 tarihinden itibaren avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasak dönemine başlanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının üreme, eş tutma, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda tüm halkımızın daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilmemesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:33 Kaynak: İHA
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