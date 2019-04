Karabük'te Avukatlar Günü Kutlandı

Karabük'te 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kapsamında Karabük Barosu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Karabük'te 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kapsamında Karabük Barosu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.



Karabük Baro Başkanlığı tarafından, '5 Nisan Dünya Avukatlar Günü' nedeniyle çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Kent Meydanı Atatürk anıtı önünde gerçekleşen törende Karabük Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve baro üyesi avukatlar hazır bulundu. Törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan tarafından çelenk sunumu yapıldı.



Törende konuşan Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, "Karabük Barosu'na mensup arkadaşlarım başta olmak üzere, ülke genelindeki tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Haftasını kutluyorum. Vefat eden, ebedi aleme göçmüş olan tüm meslektaşlarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Büyük Türk Milletinin 5 bin yıllık tarihsel sürecinde ve kadim devlet geleneğimizde adalet kavramı her zaman kutsanmış, devletin ve milletin devamlılığı bakımından temel şart olarak görülmüştür" dedi.



"Avukatın saygınlığının olmadığı rejimlerde demokrasiden, hürriyetlerden söz edilemez"



Erdoğan, hukukun ve adaletin her toplum için, her cemiyet için oksijen gibi zorunlu bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu bakımdan bir ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, o ülkenin bekası için en önemli teminattır. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ise ancak ve ancak kuvvetler ayrılığının sağlanması ile mümkündür. Devlet niteliği kazanmış toplumlarda devletin birbirinden farklı üç ana kuvvet ve faaliyeti söz konusudur. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. Bu kuvvet ve faaliyetlerin kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılması " kuvvetler ayrılığı " olarak ifade edilir. Gelişmiş demokrasilerde ve hukuk devletlerinde yargı kuvveti, eşitler arasında birinci kuvvet olarak kabul edilir. Çünkü yasama ve yürütmenin denetlenmesi ancak yargı ile olur. Yargı kuvvet ve faaliyetinin ise üç kurucu unsuru vardır. Bunlar iddia, savunma ve karar faaliyetidir. Savunmayı temsil eden avukatlar yargısal faaliyetin üç kurucu unsurundan birisidir. Bunun anlamı, savunmanın olmadığı bir yargısal faaliyetin meşruiyetinin olmamasıdır. Avukatlık Kanununun 1. Maddesinde, Avukatlık Mesleğinin yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil ettiği belirtilmiştir. Bu bağlamda avukatlık mesleğinin kurucu unsur olması yasal bir düzenlemeye dayanmaktadır. Şunu da belirtmeyiz ki yargı faaliyetinin üç unsuru olmakla birlikte gelişmiş demokrasilerde ve hukuk devletlerinde yargı faaliyetinin özünü ve esasını savunma faaliyeti oluşturur. Yargısal faaliyetinin meşru sayılabilmesi, faaliyetin merkezinde avukatın yer almasına bağlıdır. Yargısal faaliyete meşruiyet kazandıran avukatın yaptığı savunmadır. Esas itibariyle siyasi rejimlerin kalitesi de savunma hakkına ve avukatlara verilen önem ile ölçülür. Avukatın saygınlığının olmadığı rejimlerde kaliteden, demokrasiden, hürriyetlerden söz edilemez. Avukatın saygınlığının korunmadığı bir ülkede hakim ve savcının da saygınlığı olmaz."



"Uzlaştırmacı yapılması uygulaması da yanlış olup acilen vazgeçilmelidir"



Avukat sayısının ülkenin ekonomik büyümesine göre orantısız şekilde arttığını ifade eden Erdoğan, "Bunun önlenmesi için avukatlık stajına ve avukatlık mesleğine kabulde, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sınav getirilmelidir. Bunun yanında Hukuk Fakültesi mezunlarının istihdamı için yeni iş alanlarının oluşturulması da elzemdir. Bu bağlamda Adliyeler, Emniyet Teşkilatı, Tapu Daireleri ve Bankalar başta olmak üzere tüm kamu kurumlarında hukuk fakültesi mezunları için belirli sayıda kadronun ayrılması hem istihdama katkı sağlayacak, hem de verimliliği artıracaktır. Bu bağlamda hukuk fakültesi mezunu olmayanların idari yargıç olmasına izin veren düzenlemeden de acilen vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu durum yurttaşlarımızın hukuki güvenliği açısından çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Aynı gerekçeyle, ceza uyuşmazlıklarında hukukçu olmayanların uzlaştırmacı yapılması uygulaması da yanlış olup acilen vazgeçilmelidir. Bunun yanında adliye personelinin ve diğer devlet memurlarının uzlaştırıcı olarak görevlendirilmesine izin veren uygulama da Devlet Memurları Kanununa açıkça aykırı olup acilen vazgeçilmesi gerekir" diye konuştu. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık

Son Dakika! YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi

A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı

Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum