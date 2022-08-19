Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

19.08.2022 16:28
Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bayır Mahalle'de bir iş yeri sahibi, ayakkabılarını yıkayarak dükkanın önüne bıraktı.

Bir süre sonra ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Ayakkabılarının çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, iki kişinin iş yerinin önünden geçerken ayakkabıları alarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan Kapullu Mahallesi'nde bir sitenin otoparkından motosikletin çalınma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Oturduğu sitenin otoparkına 78 DA 317 plakalı motosikletini park eden Sercan A, sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi çalışma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerasını izledi.

İki kişinin motosikleti aldığını belirleyen polis, şüphelileri arıyor.

Kamera kayıtlarında, sitenin otoparkına gelen iki kişinin geldiği motosikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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