Oturduğu sitenin otoparkına 78 DA 317 plakalı motosikletini park eden Sercan A, sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te ayakkabı ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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