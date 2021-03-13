Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ozan T. (20) yönetimindeki 32 YN 818 plakalı otomobil, Şehit Ataşe Reşat Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan ve yaralanan Barış D. (19) ile Kaan M. (19) 112 Acil Sağlık ekibince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza haberini alan sürücü Ozan T.'nin ailesi olay yerine geldi. Anne ve babasını gören sürücü annesine sarılarak ağladı. Ailesi tarafından sakinleştirilen Ozan T. ifade için polis merkezine götürüldü.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.