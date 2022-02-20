Üye Girişi
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

20.02.2022 00:05
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cüneyt Kuşoğlu yönetimindeki 78 AAJ 241 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi 504 Nolu Cadde'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Aylin ve Kerem Kuşoğlu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı Karşı şeride geçip devrilen otomobil 200 metre sürüklendi Karşı şeride geçip devrilen otomobil 200 metre sürüklendi

Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:27 Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 00:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement