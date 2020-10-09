Karabük'te aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Köksal Kuşçu (41) yönetimindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı Valilik önünde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki demir bariyere, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kuşçu ile otomobilde bulunan eşi Meral (39), çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü verilen trafik, hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.