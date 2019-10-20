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Karabük'te ayı alarmı

1 saat önce

KARABÜK'te, gece yarısı parkta ayı görüldüğü ihbarı üzerine polis, bekçi, belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri alarma geçti.

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KARABÜK'te, gece yarısı parkta ayı görüldüğü ihbarı üzerine polis, bekçi, belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri alarma geçti. Tüm aramalara rağmen ayı bulunamadı.

Araç Çayı kenarındaki Kordon Park'ta bulunan kafelerde tadilat çalışması yapan Cihat Delikurt, Oğuzhan Ekmekçi ve Ayhan Ekmekçi, polise parkta ayının dolaştığı ihbarında bulundu. Polis, bekçi, Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ellerinde el fenerleri, uyuşturucu iğne takılı tüfek ile parkta ve çayın kenarında ayı aradı. Polis otosuyla bölgedeki caddelerde devriye gezildi. Gece boyu devam eden aramalarda ayı bulunamadı. Polise ihbarda bulunan Cihat Delikurt, "'Tadilat yapıyorduk. Arkayı dolanmaya çıktım. Bir baktım karşıda ayı koşuyor. Polisi aradık. 5 dakika içinde herkes geldi. İlk defa ayı gördüm" dedi.

Oğuzhan Ekmekçi ise "Ben de inanamadım. Sıkıntıya düşebilirdik. Polisi arayıp ayı gördüğümüzü söyledik. Onlar da inanmadı bize" diye konuştu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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