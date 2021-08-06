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Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

06.08.2021 15:32

Edinilen son dakika haberine göre KARABÜK'te iki gün sonra Ödemiş Köyü'nde yeniden orman yangını çıktı.

KARABÜK'te iki gün sonra Ödemiş Köyü'nde yeniden orman yangını çıktı. Dağlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Çarşamba günü Karabük merkeze bağlı Ödemiş Köyü'nde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan yandı. Bugün öğle saatlerinde, Ödemiş Köyü'nde hayvan barınağının üst kısımlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. Dumanların görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve İl Özel İdare ekipleri geldi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI
Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KARABÜK'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika


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